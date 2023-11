Fã que morreu em show de Taylor Swift teve hemorragia pulmonar, diz laudo preliminar

Um laudo preliminar aponta que Ana Clara Benevides, fã que morreu durante o show de Taylor Swift, tinha pequenas hemorragias no pulmão, segundo informou à rede CNN a delegada responsável pelo caso, Juliana Almeida.

Ana Clara, de 23 anos, morreu durante a apresentação da sexta-feira (17), que aconteceu no Engenhão, no Rio de Janeiro. O laudo foi feito a partir de um exame necroscópico no IML da Cidade.

Veja também

Conforme a emissora, exames toxicológicos e o exame histopatológico foram solicitados para ser possível determinar os possíveis cenários que causaram a evolução dos sintomas, que resultaram na morte da jovem.

Resultado dos exames pode concluir causa

Segundo a delegada Juliana Almeida, é necessário aguardar os resultados dos exames para chegar a conclusões, pois há diversos fatores que causam a hemorragia no pulmão. “Calor, insolação e desidratação são alguns desses fatores. Mas, sem o resultado dos exames, não temos como afirmar que seja isso”, afirma.

A previsão de entrega dos resultados é de 30 dias, segundo a delegada. O corpo de Ana Clara já foi liberado, e todo o material necessário para os exames complementares já foram disponibilizados.