Fãs de Taylor Swift fazem vaquinha para custear enterro e velório de fã que morreu em show

Os fãs da Taylor Swift estão fazendo uma campanha nas redes sociais para ajudar a família de Ana Clara Benevides, jovem morta no show da cantora no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17). A iniciativa foi tomada após a família da vítima informar que não está tendo o suporte que gostaria, nem mesmo para o translado do corpo.

Comovidos com a situação, o Update Swift Brasil, um dos maiores fãs-clubes da cantora no País, com quase 200 mil seguidores, publicou uma campanha no X, antigo Twitter. "É com pesar que informamos que a família de Ana teve que recorrer a um empréstimo para possibilitar seu retorno para casa. Infelizmente, a T4F segue decepcionando e não ofereceu suporte nessa questão", diz um trecho da publicação.

Nos últimos dias, os "swifities", como são chamados os fãs da artista, foram notados nas redes sociais pela dedicação em busca de organização, cuidados, orientações e até mesmo a conquista de doação de água potável para o público que foi assistir aos shows da turnê no Rio de Janeiro.

No entanto, essa última iniciativa não foi bem recebida por uma parte dos fãs e admiradores da cantora estadunidense. Conforme publicações no X, alguns seguidores dizem estar decepcionados com a falta de suporte da equipe da artista, da Time For Fun e com a própria Taylor Swift. "Como que uma artista que construiu 15 anos de carreira em cima de empatia e conexão com os fãs ignora algo assim, sabe?", diz um dos posts.

Outra questão é o fato da Taylor não ter mencionado o nome dos fãs mortos e nem prestado homenagem direta durante o show realizado no domingo, dia 19, no Engenhão.

Segunda morte

Além de Ana Clara Benevides, outra morte envolvendo fã da cantora aconteceu no Rio. Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, que estava na capital para assistir a um show da cantora, foi morto a facadas ao ser assaltado por dois homens na madrugada deste domingo (19), na praia de Copacabana, na zona sul da cidade.

Em reportagem exibida no 'Fantástico', da TV Globo, neste domingo, José Weiny Machado e Adriana Benevides, pais de Ana Clara, contaram a situação que estão enfrentando após a morte da filha. "O pessoal do show, que montou, não está dando suporte pra gente trazer ela pra casa", conta Adriana.