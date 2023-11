Prima de fã de Taylor Swift morto em assalto lamenta a tragédia: 'Tristeza e revolta'

A prima de Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, fã de Taylor Swift morto em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro na madrugada desse domingo (19), falou em entrevista ao "Fantástico" sobre a tragédia familiar.

"O Gabriel estava cochilando na hora e levantou com a gritaria [do assalto]. Para o assaltante, ele reagiu, mas na verdade só acordou assustado", disse ela na entrevista.

Gabriel, que tinha 25 anos, estava cansado após ver alguns pontos turísticos e passar o dia na fila do show. Ele teria adormecido tarde da noite na praia de Copacabana, o último destino que conhecia. Ele levou vários golpes de faca. Três suspeitos do caso foram detidos.

Jonathan Batista Barbosa havia sido preso dois dias antes por roubar 80 barras de chocolate. De acordo com o "Fantástico", Jonathan passou por uma audiência de custódia e foi solto 12 horas antes de cometer o assassinato de Gabriel. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital.

"Além da tristeza, a gente sente uma revolta. Porque era alguém que estava preso, foi solto em menos de 12 horas e matou uma pessoa. Vim para passear, me divertir, e estou voltando para casa com meu primo morto", desabafou a prima de Gabriel.

Taylor Swift

Gabriel é sul-mato-grossense e também estava no Rio de Janeiro durante a turnê The Eras Tour, de Taylor Swift, assim como Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal durante o primeiro show da cantora na capital.

No show deste domingo, a artista cantou, de surpresa, a música "Bigger Than The Whole Sky", que fala sobre a saudade de alguém que era "maior que o céu".