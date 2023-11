Polícia prende três suspeitos de matar turista fã de Taylor Swift em Copacabana

Três suspeitos de envolvimento na morte do turista Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, foram presos, nesse domingo (19), em uma ação conjunta entre policiais civis e militares no Rio de Janeiro. O estudante foi assassinado durante um assalto na Praia de Copacabana. Natural do Mato Grosso do Sul, ele estava na capital fluminense com um grupo de amigos para assistir ao show da cantora Taylor Swift.

Um dos detidos foi identificado como Jonathan Batista Barbosa, de 37 anos. Ele foi capturado no bairro Lapa, Centro da Cidade, durante a tarde. Ele tem passagem pelos crimes de roubo, homicídio, porte de arma de fogo, lesão corporal, furto e receptação. As informações são do portal CNN.

Veja também

Antes, outro suspeito de envolvimento no homicídio foi preso. Anderson Henriques Brandão foi reconhecido e confessou o assassinato na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Além da dupla, um homem identificado como Alan Ananias Cavalcante foi detido ao tentar fugir de um ônibus durante abordagem policial, conforme informações da CNN.

Os três presos já haviam sido detidos por outros crimes na última semana, mas foram libertos pela Justiça, após audiência de custódia realizada na última sexta-feira (17), dois dias antes do assassinado do estudante. Agora, eles estão à disposição da Justiça.

O que aconteceu

Conforme o portal G1, o crime que vitimou o turista de Mato Grosso do Sul ocorreu por volta das 3h do domingo. Segundo informações colhidas pela Polícia, o jovem estaria acompanhado de um grupo de amigos na Lapa.

De lá, eles seguiram para Copacabana em um carro alugado e desceram até a areia. Foi nesse momento que os homens teriam se aproximado e anunciado o assalto. A chave do carro e dois celulares foram levados pelos suspeitos.

O corpo de Gabriel foi encontrado próximo à esquina da avenida Atlântica com a rua Figueiredo de Magalhães.