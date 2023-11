Fã de Taylor Swift mostra fotos de queimaduras na perna e revela: ‘Tinha gente vomitando, desmaiando

Após o show de Taylor Swift ser cancelado, no último sábado (18), por razões climáticas, uma fã narrou, via rede social “X”, que o empurra-empurra a fez queimar a perna no revestimento de placas de metal colocados na pista para tapar o gramado do Engenhão. O material estava quente, pois refletiu o calor no Rio de Janeiro. Lembrando que a cidade registrou sensação térmica de quase 60ºC no sábado em questão.

A fã trata-se da escritora Anastasia Kloster, a qual compartilhou fotos de queimaduras nas pernas e disse que viu muitos outros recorrendo ao atendimento médico com problemas similares. Ela ainda narrou outros problemas, como o adiamento em cima da hora do show e a desorganização do evento. "A entrada do VIP package foi uma vergonha! Eu e meus amigos estávamos na frente e deixaram acumular muita gente atrás se empurrando. Quando abriram a entrada, levei um empurrão e caí no chão quente. Ganhei duas queimaduras de segundo grau que não paravam de arder com o sol torando", detalhou.

A fã explicou que foi duas vezes ao posto médico localizado na parte de dentro do Engenhão. Ela contou que, na primeira, o médico não quis confirmar as queimaduras, e que a segunda médica teria se recusado a atendê-la porque ela já havia passado lá antes. "Na primeira ida, a moça responsável me disse que não estava com queimadura. Na segunda, quando já voltei com mais bolhas, ela reclamou porque eu estava lá de novo e precisavam acelerar o posto médico", disse.

Foi, então, ainda de acordo com a garota, que o médico responsável levantou a perna dela para confirmar a informação ao chefe de segurança de Taylor e constatou feridas e escoriações. "Com muita insistência, ele confirmou a queimadura", continuou. "Só Deus sabe a dor que senti naquele ferro quente, fora as costas queimadas também". A escritora também descreveu o cenário que viu no posto médico: "Gente vomitando, desmaiando".

Repercussão

A publicação de Anastasia foi replicada por perfis de fã-clubes da cantora e ganhou uma série de comentários. "É extremamente preocupante e inaceitável que a empresa tenha colocado placas de metal no chão, especialmente sabendo das altas temperaturas na região. Essa falta de consideração pela segurança e bem-estar dos frequentadores é alarmante. É importante que a empresa seja responsável", disse um internauta.

"A cada notícia que leio fico mais assustada com tamanho descaso da @t4f. Ninguém merece passar pelo o que os Swifties passaram nesse show", afirmou outra pessoa. "Eu desmaiei e caí nessas grades de metal. Tô com meus joelhos e pernas machucados e queimados", garantiu mais uma pessoa.