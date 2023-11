Fãs de Taylor Swift sofrem com arrastões após adiamento do show no Rio de Janeiro

Não bastasse o anúncio do adiamento do show da cantora Taylor Swift no sábado (18) enquanto a maioria do público já estava no local da apresentação, os fãs tiveram que lidar com os arrastões na porta do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no momento em que tentavam deixar as proximidades do evento. Segundo o jornal Estadão, diversas cenas de tumulto foram registradas e relatadas pelos fãs.

Uma das cenas foi vista na região entre a rua Henrique Sheid e da avenida Hélder Câmara, próximo a uma loja do McDonald's. Enquanto isso, outro possível arrastão foi presenciado nos entornos de Fernão Cardim.

Nas redes sociais, fãs divulgaram vídeos do momento em que muitos correram e se abrigaram na loja, enquanto policiais circulavam armados buscando o início da confusão. Segundo pessoas que estiveram no local, vários relatos de pessoas que ficaram sem celular foram ouvidos. A polícia, entretanto, não confirmou os casos.

"Começou um arrastão na porta do estádio Nilton Santos após o adiamento do show de Taylor Swift. Algumas pessoas estão se abrigando em lanchonetes da região para fugir dos assaltos", escreveu um dos fãs no X.

Antes do show de Taylor Swift, o Rio de Janeiro já havia recebido uma série de apresentações do grupo mexicano RBD. Na época, outros fãs relataram váris ocorrências de arrastões na saída do estádio.