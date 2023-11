Taylor Swift no RJ: companhias aéreas não irão cobrar remarcação de voos para fãs

Após a remarcação do show de Taylor Swift deste sábado (18), as companhias aéreas Gol, Latam e Azul anunciaram que irão flexibilizar as condições para remarcação dos bilhetes. A cantora norte-americana cancelou a apresentação após a morte de uma fã e altas temperaturas no Rio de Janeiro.

Diversos fãs do país inteiro viajaram ao Rio para acompanhar os shows da cantora. A mudança do show para segunda-feira (20) impactaria voos já comprados.

No X, antigo Twitter, a Latam informou que passageiros com voos programados saindo do Rio de Janeiro, entre 19 e 20 de novembro, poderão realizar alterações gratuitas entre 21 e 26 de novembro, conforme disponibilidade de assento.

Já a GOL também informou realizou alterações para os clientes lesados. A companhia irá fornecer isenção de taxa para remarcações em voos nos próximos 12 meses. Os passageiros poderão ainda trocar o valor da passagem de volta em crédito para ser utilizado pela companhia sem taxa de cancelamento.

Legenda: Azul e Gol anunciaram políticas de remarcação no Instagram Foto: Reprodução/Redes sociais

Pelo Instagram, a Azul informou que os "clientes impactados pela mudança do evento de hoje, no Rio de Janeiro (RJ), por liberdade da companhia estarão isentos da taxa de cancelamento da passagem, deixando o valor em créditos para compra de passagens ou isenção da taxa de remarcação para um voo da Azul". Para utilizar o serviço, o cliente deve contatar a Azul através do atendimento ao cliente.

Show adiado

Taylor Swift informou, nas redes sociais, que adiou o segundo show que iria ocorrer na noite deste sábado (18), no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Em comunicado, a cantora revelou que tomou a decisão devido as altas temperaturas do Rio de Janeiro. O adiamento também ocorre após a morte de uma fã da cantora no show desta sexta-feira (17).

"Estou escrevendo isso de dentro do meu camarim no estádio. A decisão foi tomada de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos artistas do palco, e da minha equipe, tem que vir, e sempre virá, em primeiro lugar", escreveu. O novo show da "loirinha" irá ocorrer nesta segunda-feira (20).

Legenda: Taylor Swift anunciou o adiamento nas redes sociais Foto: Reprodução

Os fãs foram comunicados que o show foi adiado e movido para a segunda-feira via autofalantes, quando o estado Engenhão já estava praticamente lotado. "Todos os ingressos para a apresentação de sábado permanecerão válidos para o show de segunda-feira (20)", dizia o comunicado.