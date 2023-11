Show de Taylor Swift é adiado após morte de fã e temperatura extrema no RJ; veja comunicado

Taylor Swift informou, nas redes sociais, que adiou o segundo show que iria ocorrer na noite deste sábado (18), no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Em comunicado, a cantora revelou que tomou a decisão devido as altas temperaturas do Rio de Janeiro. O adiamento também ocorre após a morte de uma fã da cantora no show desta sexta-feira (17).

"Estou escrevendo isso de dentro do meu camarim no estádio. A decisão foi tomada de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos artistas do palco, e da minha equipe, tem que vir, e sempre virá, em primeiro lugar", escreveu. O novo show da "loirinha" irá ocorrer nesta segunda-feira (20).

Legenda: Taylor Swift anunciou o adiamento nas redes sociais Foto: Reprodução

Morte de fã

A estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu, nesta sexta-feira (17), durante o primeiro show da cantora norte-americana Taylor Swift no Brasil. A apresentação ocorreu no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro para 60 mil pessoas.

Veja também

Em meio a uma onda de calor em todo o País, fãs relataram a proibição de acessar o local do show com garrafas d'água, a pouca distribuição de água pela produtora responsável pelo evento T4F - Time For Fun, além da pouca circulação de ar dentro do estádio, devido a tapumes que separavam os setores.

No Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 41,4ºC nesta sexta-feira, com a sensação térmica de 60ºC. A influenciadora Bel Rodrigues também relatou que passou mal devido o calor.

Shows no Brasil

No Brasil, a cantora fará seis apresentações, sendo três no Rio de Janeiro e três em São Paulo.

Rio de Janeiro: 17, 19 e 20 de novembro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão;

17, 19 e 20 de novembro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão; São Paulo: 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

Esta é a primeira vez que a "loirinha" faz shows no Brasil. Em 2012, ela veio fazer a divulgação do álbum Red, participando de programas de TV, como o da Xuxa e da Eliana. Além disso, fez um "pocket show" no palco do Citibank Hall, no Rio de Janeiro, de 35 anos. O evento foi promovido pela gravadora.