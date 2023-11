O que se sabe sobre a morte de fã durante show de Taylor Swift no Rio de Janeiro

A estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu, nesta sexta-feira (17), durante o primeiro show da cantora norte-americana Taylor Swift no Brasil. A apresentação ocorreu no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro para 60 mil pessoas.

Em meio a uma onda de calor em todo o País, fãs relataram a proibição de acessar o local do show com garrafas d'água, a pouca distribuição de água pela produtora responsável pelo evento T4F - Time For Fun, além da pouca circulação de ar dentro do estádio, devido a tapumes que separavam os setores.

No Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 41,4ºC nesta sexta-feira, com a sensação térmica de 60ºC. A perspectiva é de que as temperaturas neste final de semana, quando ocorrem novos shows de Taylor Swift, sejam ainda mais altas.

O Diário do Nordeste elenca o que se sabe, até agora, sobre a morte da jovem Ana Clara.

O que aconteceu?

Segundo relatos de amigos de Ana Clara, a jovem chegou por volta das 11 horas da manhã ao Engenhão. Ao G1, Daniele Menin, amiga de Ana Clara, disse que, dentro do estádio, chegaram a beber água em temperatura ambiente distribuída pela organização.

Ainda segundo Daniele, Ana Clara começou a passar mal no início da apresentação da cantora Taylor Swift e desmaiou na música Cruel Summer, segunda música do repertório da cantora norte-americana.

"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio. Eles atenderam ela e encaminharam pra ambulância", disse ao G1.

Qual a causa da morte?

Em nota, a produtora responsável pela organização do evento, T4F, disse que, ainda no Engenhão, Ana Clara foi "prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos", quando foi encaminhada para a unidade hospitalar.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a causa da morte ainda é desconhecida. Ana Clara chegou ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, em parada cardiorrespiratória.

Apesar de relatos de amigos da jovem associarem a morte ao calor no Rio de Janeiro, a Secretaria informou que ainda não é possível definir se as altas temperaturas impactaram no quadro que levou a jovem à morte.

Quem é Ana Clara Benevides, fã que morreu durante show de Taylor Swift?

Ana Clara Benevides, de 23 anos, estudava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso, e atuava como diretora atlética da instituição. Ela iria se formar em abril de 2024.

O pai da jovem, funcionário público Weiny Machado, de 53 anos, embarcou neste sábado (18) para o Rio de Janeiro. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele disse que Ana Clara era filha única e falou da dor da perda.

“Perdi minha única filha, menina feliz, inteligente. Estava para se formar em psicologia em abril próximo, guardando dinheiro. Não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta”, disse, emocionado.

O que Taylor Swift disse sobre a morte?

Logo após o show, Taylor Swift falou sobre a morte de Ana Clara durante o show. No comunicado, a cantora disse estar "com o coração partido" e disse ainda ter "pouca informação" sobre o fato. Ela também disse que a morte de Ana Clara ocorreu antes da apresentação, contrariando relatos dos amigos da jovem.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastada eu estou com isso. Há muito pouca informação. Eu tenho outra coisa além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais”, escreveu.

“Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil”, afirmou.

A cantora chegou a interromper o show para pedir para a própria equipe socorrer fãs que passavam mal por conta do calor. "Ela está passando mal, consegue ver ali? Eles realmente precisam de água. Já está chegando, ok?", disse a cantora em um momento da apresentação.

O que dizem as autoridades sobre a morte de Ana Clara?

O ministro da Justiça, Flávio Dino, editou portaria, neste sábado, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, na qual fica autorizada a entrada de garrafas d'água de uso pessoal em espetáculos. Além disso, as produtoras devem disponibilizar "água potável gratuita em 'ilhas de hidratação' de fácil acesso" em espetáculos com alta exposição de calor.

A portaria tem efeito imediato. O ministro disse ainda que "também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados, em diálogo com os demais órgãos do Sistema Nacional do Consumidor".

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes disse que a morte da jovem durante o show é "inaceitável" e que está "apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido".

Além disso, o gestor municipal determinou que a produção do evento tome providências para as apresentações deste final de semana. Entre elas, antecipar a entrada dos fãs no estádio, novos pontos de distribuição de água e aumento do número de brigadistas e ambulâncias.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil do estado também informaram que irão investigar a morte da jovem Ana Clara Benevides.

Segundo informações do Globo, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Carlo Caiado (PSD), também anunciou neste sábado que vai protocolar um projeto de lei determinando a autorização para que o público entre com garrafas de água em shows, eventos culturais e esportivos na cidade.

O que diz a T4F - Time For Fun, responsável pela produção do evento?

Empresa responsável pela produção do show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, a T4F - Time For Fun disse que Ana Clara Benevides foi "prontamente atendida" pela equipe de brigadistas e paramédicos presentes no Engenhão.

Ela foi atendida no posto médico instalado no estado e "diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho", informou.

Apesar de relatos, nas redes sociais, de que mais de mil pessoas teriam desmaiado ou passado mal durante a apresentação na noite desta sexta-feira, a T4F não divulgou o balanço do total de atendimentos feitos durante o espetáculo.

A produtora também não falou sobre o atendimento às novas exigências do Ministério da Justiça e da Prefeitura do Rio de Janeiro.