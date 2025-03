Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de março

A Lua segue em Virgem e logo cedo faz uma quadratura com Júpiter em Gêmeos, ampliando inquietações e dúvidas. Cuidado para não se sobrecarregar com detalhes que não fazem tanta diferença no final. O excesso de pensamentos pode dispersar a energia e atrapalhar o foco no que realmente importa.



No fim da tarde, a Lua forma um sextil com Marte, trazendo um impulso para agir com mais determinação. Se ao longo do dia você sentir desânimo ou um peso maior, essa energia pode ajudar a virar o jogo e trazer mais ânimo.



Já estamos sentindo com força a aproximação do eclipse de sexta-feira, dia 14. Saturno continua exigindo responsabilidade e disciplina, mas há uma promessa no ar: se você fizer seu trabalho com dedicação, será recompensado. Esteja atento aos sinais e aos aprendizados que esse momento traz.

Signo de Áries hoje

A inquietação da manhã pode gerar impaciência e ansiedade, mas não se deixe levar pelo caos mental. Foque no que pode ser resolvido e evite se dispersar com tarefas desnecessárias. No final da tarde, o sextil com Marte traz disposição para agir e recuperar o controle.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.