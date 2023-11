Fã de Taylor Swift morre após passar mal antes de show no Rio de Janeiro

Um estudante de 23 anos morreu antes do show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira (17). A artista confirmou a informação nas redes sociais.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a jovem foi identificada como Ana Clara Benevides. Ela passou mal enquanto estava na grade do estádio Engenhão.

Após desmaiar, foi atendida ainda e chegou a ser reanimada ainda no estádio, mas não resistiu e morreu no hospital. A causa do óbito foi parada cardiorrespiratória.

Legenda: Ana Clara Benevides tinha 23 anos e era estudante de psicologia Foto: Reprodução

Nas redes, a cantora lamentou o caso. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite”, disse.

Quem era a fã de Taylor

Legenda: Ana Clara tinha 23 anos Foto: Reprodução

Ana Clara Benevides, de 23 anos, estudava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso, e atuava como diretora atlética da instituição.

No Instagram, a Atlética publicou uma nota de pesar.

Foto: Reprodução

Altas temperaturas

Conforme a Folha de S. Paulo, a sensação térmica registrada no local do show chegou a 60 °C. Diante da alta temperatura, os bombeiros contabilizaram mil desmaios durante o evento.

O dado não foi divulgado oficialmente. Fãs chegaram a reclamar da proibição de garrafas de água ao entrar no show.

Leia o que disse Taylor Swift

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer para vocês o quanto eu estou arrasada por causa disso. Eu tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem.

Eu não vou ser capaz de falar sobre isso do palco, porque me sinto dominada pela dor quanto tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu nunca pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa turnê ao Brasil."