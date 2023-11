Cearenses desembarcam no Rio de Janeiro para turnê de Taylor Swift: 'o show mais esperado da vida'

Já em solo brasileiro, a cantora Taylor Swift se prepara para uma série de 6 shows com a grandiosa "The Eras Tour" pelo País. A ansiedade toma conta dos fãs cearenses que já estão no Rio de Janeiro para o primeiro concerto, que acontece nesta sexta-feira (17).

A turnê que traz Taylor pela segunda vez ao Brasil conta com um setlist que é uma verdadeira compilação dos 10 álbuns de estúdio da cantora. A estudante de letras Marília Torres, 26, acompanha a artista desde o primeiro disco, o autointitulado (2006).

"Mas quando ela lançou o Red em 2012, eu me conectei ainda mais, porque ela lançou na época que eu estava passando pela primeira decepção amorosa, e aí eu escutava todo dia, indo e voltando da escola, e desde então eu nunca parei de ser fã", conta Marília, que já está no Rio de Janeiro e verá dois dos três shows na cidade.

Foto: Arquivo pessoal

A estudante havia comprado o ingresso para o show que Taylor faria no Brasil em 2020, na turnê do álbum "Lover". "Por causa da pandemia, ela cancelou a turnê, e aí a gente não conseguiu o reembolso pela produtora que trouxe ela, eles não ofereceram o reembolso e ficou com crédito para você usar em outros eventos, mas eu acabei nunca usando", explica.

Os fãs que tinham créditos na mão tiveram acesso a uma pré-venda exclusiva. "Foi sorte mesmo e nunca mais vou ter essa sorte na minha vida, porque eles te dão uma senha aleatória quando você entra na fila pra comprar o ingresso. Peguei a senha 754, então em cerca de 10 minutos eu consegui comprar meu ingresso e de mais duas amigas", relembra Marília Torres.

Expectativa

A professora Lia Souza tem uma expectativa diferente. À meia-noite do dia 18 ela comemora 27 anos. "Estou bastante ansiosa! É algo que eu quero fazer há bastante tempo. Ela fez parte de toda a minha adolescência", conta Lia, que só desembarca no Rio na madrugada do dia para o primeiro show.

Foto: Arquivo pessoal

Lia conta que existem vários projetos surpresas de fãs que devem acontecer durante os shows. "Cada data tem algo em especial. Mas em todas existe um projeto de iluminar as lanternas dos celulares com a bandeira do Brasil... Espero que dê tudo certo", sonha a fã que espera ansiosa pelas Eras "Evermore" e "Reputation".

O show da vida

Já a promotora de moda Marcela Monteiro, 27, acompanha Taylor Swift desde a quinta era, a do álbum "1989". Ela conta que sofreu para conseguir o ingresso e que não vai ver o show no setor desejado.

Foto: Arquivo pessoal

"Estou com as expectativas altíssimas... Esse talvez seja o show mais esperado da minha vida. Só sei que irei chorar, cantar e gritar como nunca fiz na minha vida antes", brinca.

Contando as horas para a performance da "loirinha", como os fãs chamam carinhosamente, Marcela está na casa de um irmão no Rio de Janeiro. "A gente tá esperando que ela convide a Paula Fernandes pra cantar 'Long Live' junto com ela, pois é uma versão da música que fez muito sucesso aqui no Brasil e pela qual muitos fãs conhecem a Taylor", imagina a jovem, que conseguiu ingresso no setor desejado.

Datas do show

A "The Eras Tour" tem seis datas marcadas no Brasil, sendo a primeira delas nesta sexta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro. A artista se apresenta lá também no sábado (18) e no domingo (19).

Já em São Paulo, no Allianz Parque, serão mais três datas, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Mais de 1 milhão de acessos simultâneos foram registrados no site oficial de vendas para os shows, disponibilizado pela produtora T4F.

Nesta quinta-feira (16), o site disponibilizou mais um lote de ingressos para o Rio de Janeiro, sendo esta a última chance de ver a primeira e já icônica passagem de Taylor Swift pelo Brasil.