Taylor Swift ganhará homenagem no Cristo Redentor, confirma prefeito do Rio de Janeiro

Trazendo pela primeira vez uma turnê para o Brasil, Taylor Swift ganhará uma homenagem especial no Cristo Redentor, de acordo com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. O gesto, confirmado na manhã desta quinta-feira (16), é resultado de uma intensa mobilização de fãs da cantora nas redes sociais.

Veja também

Compartilhada em suas redes sociais, a revelação foi feita durante o anúncio do Plano Verão, organizado pela Prefeitura da cidade carioca. “Hoje a noite, o Cristo Redentor vai homenagear a presença (de Taylor Swift). [...] Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz, com os 'swifties'.”, afirmou o governante.

Nas redes sociais, os fãs da cantora comemoraram o anúncio. “Tô muito feliz e emocionada, ela merece tanto”, escreveu um usuário.

HOMENAGEM DOS FÃS

Poucos dias antes da cantora norte-americana subir ao palco do estádio Nilton Santos, milhares de fãs da artista movimentaram a internet, planejando homenageá-la com uma projeção no Cristo Redentor, considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Conhecidos como “Swifties”, os admiradores pediram às autoridades que projetassem, na icônica estátua, a blusa usada por Taylor no clipe do hit “You Belong With Me”. Em uma das simulações feitas pelos fãs, os nomes dos estados brasileiros estampariam a peça, representando os vários apreciadores da cantora espalhados pelo país.

Legenda: Fãs simularam projeção com nomes de todos os estados brasileiros Foto: Reprodução/redes sociais

Bem recebida pelos usuários, a ideia logo tomou conta das redes sociais, chegando ao Prefeito Eduardo Paes e ao Padre Omar. O sacerdote, inclusive, compartilhou um story na terça-feira (13), afirmando já ter entrado em contato com a assessoria da artista e pedindo paciência aos fãs.

Além do Cristo Redentor, os admiradores também conseguiram fazer com que outros pontos turísticos homenageassem a artista. Um deles é a Roda Rico, maior roda gigante da América Latina, que se comprometeu a projetar o nome cantora e de suas canções no equipamento.

‘THE ERAS TOUR’

Após mais de 50 apresentações esgotadas nos Estados Unidos, Taylor Swift está viajando pela América Latina com a turnê “The Eras”, que celebra todos os dez álbuns lançados por ela. Com passaporte já carimbado no México e na Argentina, a voz do sucesso “Blank Space” se apresentará no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro.

Em seguida, é a vez de São Paulo receber a artista. Na capital paulista, Swift sobe ao palco no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26.