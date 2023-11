Perfil do Cristo Redentor se pronuncia após pedidos de fãs de Taylor Swift

Os fãs de Taylor Swift estão se manifestando nas redes sociais pedindo que a cantora seja homenageada com uma projeção no Cristo Redentor. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, se manifestou na segunda-feira (13) sobre o pedido e disse que falaria com o responsável pelas projeções, além de divulgar o Instagram do Padre Omar.

Na noite de ontem, o perfil do Cristo Redentor compartilhou uma publicação dando atualizações sobre o caso. “Recebemos com alegria as manifestações de vocês e aguardamos o contato da assessoria da cantora”. O post também foi compartilhado no perfil do Padre Omar, que é reitor do Santuário Cristo Redentor.

O termo “Taylor Swift no Cristo Redentor” continua em alta no X (antigo Twitter). A artista se apresenta no Rio nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Engenhão. Em seguida, ela leva a “The Eras Tour” para São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.