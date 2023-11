Fãs de Taylor Swift usam redes sociais para pedir homenagem à cantora no Cristo Redentor

Com a proximidade do show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, os fãs usaram as redes sociais para pedir uma homenagem à cantora no Cristo Redentor. A mobilização tem sido tão intensa que até o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se manifestou sobre o assunto no Twitter.

“Queridos fãs, vou pedir ao querido Padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no Cristo Redentor. Em tempo: o Instagram dele é @padreomaroficial”, escreveu Eduardo, nesta segunda-feira (13).

Com o Instagram do responsável pelas projeções divulgado, os fãs de Taylor passaram a deixar inúmeras mensagens para Padre Omar. “Olá padre, com todo respeito, o senhor poderia projetar uma homenagem à passagem da Taylor Swift pelo Brasil no Cristo Redentor”, pediu um fã educadamente.

“Querido padre, o senhor já deixou tanta coisa ser projetada no Cristo Redentor, o que custa deixar uma homenagem para nossa querida Taylor Swift, filha de Deus também?”, argumentou outro. O padre ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido.

Taylor Swift se apresenta nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Nos dias 24, 25 e 26 será a vez de São Paulo receber a cantora pop.