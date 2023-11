Adriana Lima é criticada pela aparência e rebate: 'rosto de uma mãe cansada'

A top model Adriana Lima usou suas redes sociais, nessa quarta-feira (15), para rebater as críticas pela sua aparência. Acusada por internautas de abusar de procedimento estéticos, a modelo se pronunciou sobre os julgamentos.

“Rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, dois pré-adolescentes, um menino ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar e três cachorros... Obrigada por sua preocupação”, escreveu ela em um story no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

Nessa quarta-feira, Adriana apareceu ao lado da família, na pre-estreia do filme Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, em Los Angeles.

"Não sei o que fez na cara, mas ficou péssima", "ela era tão linda antes", "ela fez algo em seu rosto, botox, fillers, ela não é a mesma", foram alguns dos comentários encontrados na sua última foto nas redes sociais.

Foto: Jon Kopaloff/ Getty Images Via AFP

Mãe de três filhos, com 42 anos, recentemente, a modelo desabafou sobre as inseguranças do corpo pós-parto.

"É um corpo em transição agora, porque eu tive um bebê. Acabei de gerar uma vida, e é uma grande bênção. Cada corpo tem uma reação diferente com a gravidez e pós-gravidez. Tem que se exercitar todos os dias e praticar a aceitação com as mudanças, e eu luto todos os dias. Tenho que me lembrar de que sou humana. Fico insegura aqui e ali. Então, todos os dias aprendo coisas novas. E com a idade, o corpo reage de maneira diferente. Mas está tudo bem, estou aprendendo".

Marina Ruy Barbosa sai em defesa

A atriz Marina Ruy Barbosa saiu em defesa da top model. "Até quando vai existir esse tribunal da Internet em relação à aparência das mulheres? Parem! Isso é doentio e tóxico e só alimenta ainda mais uma busca pela perfeição ou agradar à opinião alheia. Ninguém sabe o que a outra está passando, vivendo e sentindo. Só parem. Adriana Lima, linda como sempre", defendeu ela.