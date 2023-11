Simony mostra cabelo crescendo pós-câncer e se emociona: 'vivendo um dia de cada vez'

Simony, 47 anos, exemplo no tratamento contra o câncer, segue se recuperando da doença e, nesta última quarta-feira (15), compartilhou imagens de cara limpa e sem filtro, no seu Instagram. Na oportunidade, a artista mostrou aos seguidores como está a evolução do seu cabelo, que voltou a crescer. Os fios caíram durante o tratamento da cantora e, desde então, ela tem usado próteses capilares.

"Fui essa semana fazer manutenção do mega lá no @soucarloscirqueira e resolvi mostrar pra vocês meu cabelinho. Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nos adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata", escreveu na legenda das imagens.

Os comentários do post foram de solidariedade e força. Alguns famosos se manifestaram. Preta Gil, que recentemente se curou de um câncer no intestino, foi a primeira a deixar um recado. "Meu amor [um emoji de coração]", disse a cantora. As apresentadoras Ticiane Pinheiro e Eliana e a atriz Maria Ribeiro também postaram emojis de coração. O jornalista Geraldo Luis escreveu: "Amiga do [emoji de coração] Amiga que amamos".

Os fãs, em geral, também manifestaram apoio à artista. "Você está linda! Guerreira, lutando quieta e não fazendo do momento difícil, você se respeita. Estamos com você", falou uma pessoa. "Nossa FÊNIX!! Linda de qualquer jeito, sempre motivando e dando força a todos!", disse outra seguidora. "Deus te abençoe! Quero que você saiba que meu nome foi uma homenagem a você~e, meus pais gostavam muito do Balão e mais ainda de você, então resolveram colocar meu nome em sua homenagem", explicou uma fã, também chamada Simony.

Além disso, vale lembrar que a famosa aderiu à campanha do Novembro Azul, alertando os seguidores homens sobre o câncer de próstata: “Assim como as mulheres já se habituaram a fazer na luta contra o câncer de mama, os homens também devem estar atentos aos riscos e cuidados que podem adotar no combate ao câncer de próstata", publicou ela, em 1 de novembro.