Filho de Faustão fala sobre bariátrica: 'Você pode matar muita gente romantizando a obesidade'

O apresentador João Guilherme Silva, 19 anos, criticou o que chamou de "romantização da obesidade". Em entrevista ao videocast O Programa de Todos os Programas, comandado por Flavio Ricco e Gabi França, João contou como foi a decisão de fazer a cirurgia, há cerca de três anos, quando pesava 158 quilos.

"Eu nunca fui aquele cara chateado, insatisfeito. Essa decisão (de fazer a cirurgia bariátrica) foi muito pela saúde. Quando eu vi os exames, eu pensei 'se eu ficar assim, vai dar um problema no futuro'. Tem muita gente com a obesidade - uma coisa hoje em dia muito romantizada. Você pode matar muita gente romantizando a obesidade", afirmou.

Veja também

João, ao todo, perdeu 75 quilos. Ele estreou na televisão ao lado do pai, o apresentador Fausto Silva, e atualmente comanda o Programa do João, aos sábados, na Band.

"O fato de ter feito a cirurgia e emagrecido, a autoestima aumenta, a qualidade de vida e o sono melhoram... Você acaba sendo uma pessoa mais feliz, alegre, contente com a vida", contou.

CIRURGIA

João Guilherme já havia falado sobre o assunto durante uma edição do podcast 'PodDelas'. Ele explicou que pesava cerca de 140 kg e se submeteu ao procedimento conhecido por Bypass, que resulta no grampeamento de parte do estômago, reduzindo espaço para o alimento.

"Eu era um cara que lidava muito bem com isso, sabe? De cabeça, era um cara feliz, superbem, dava risada, brincava, tipo, não tinha nada de problemas psicológicos, mas eu falava: ‘meu irmão, uma hora vai pegar esse negócio do peso, meu joelho vai dar 'zika'. Quando você emagrece, você começa a entender, tipo fisicamente, como é mais fácil para dormir, para acordar", disse ele.