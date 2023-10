João Guilherme, filho de Faustão, perde 75kg e mostra antes e depois

O apresentador João Guilherme Silva, de 19 anos, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um comparativo do próprio corpo com o passar dos anos. Em uma publicação com duas fotos lado a lado, o filho de Faustão mostrou a mudança física após perder 75 quilos em uma cirurgia bariátrica.

O procedimento foi realizado pelo rapaz em maio de 2020, quando ele tinha 16 anos. "Mudanças da vida", escreveu João Guilherme Silva no registro.

Veja a publicação:

Os comentários da publicação ressaltaram a mudança do apresentador, enquanto alguns deixaram elogios. "Parceiro! Seguimos o mesmo caminho da bariátrica e não é estética!! É saúde mesmo! Parabéns, porque o processo não é fácil, nem mágico. Precisa ter disciplina. Posso dizer que sou outra pessoa hoje. Bora saúde", comentou Boninho, diretor da Rede Globo.

Já a mãe, Luciana Cardoso, lembrou com carinho da época. "Cadê as bochechas da mamãe?", brincou ela.

Cirurgia

João Guilherme já havia falado sobre o assunto durante uma edição do podcast 'PodDelas'. Ele explicou que pesava cerca de 140 kg e se submeteu ao procedimento conhecido por Bypass, que resulta no grampeamento de parte do estômago, reduzindo espaço para o alimento.

"Eu era um cara que lidava muito bem com isso, sabe? De cabeça, era um cara feliz, superbem, dava risada, brincava, tipo, não tinha nada de problemas psicológicos, mas eu falava: ‘meu irmão, uma hora vai pegar esse negócio do peso, meu joelho vai dar 'zika'. Quando você emagrece, você começa a entender, tipo fisicamente, como é mais fácil para dormir, para acordar", disse ele.