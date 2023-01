Preta Gil é diagnosticada com adenocarcinoma no intestino após internação

A cantora Preta Gil, de 48 anos, foi diagnosticada com câncer do intestino. Ela compartilhou o diagnóstico de adenocarcinoma nas redes sociais nesta terça-feira (10).

"Tenho Adenocarcinoma na porcão final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse.

Na legenda, a cantora disse que "vai ficar tudo bem". Amigos e fãs de Preta depositaram mensagens de apoio nos comentários da publicação.

Preta está internada desde a última quinta-feira (5) em uma clínica do Rio de Janeiro, após sentir dores abdominais. A filha de Gilberto Gil já havia compartilhado que realizou uma bateria de exames para o diagnóstico.

No domingo (8), ela tranquilizou fãs e admiradores e agradeceu as "boas energias": "Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem", disse.

O que é adenocarcinoma? O adenocarcinoma é um tumor maligno que pode atingir vários segmentos do trato digestivo, segundo a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva.

O câncer pode surgir a partir da evolução de pequenos pólipos (lesões benignas semelhantes a verrugas). Nas fases iniciais, de modo geral, não há sintomas. A doença pode ser diagnosticada nas fases iniciais com uma colonoscopia - exame endoscópico do intestino grosso.

Já nas fases mais avançadas da doença, os sintomas incluem obstrução intestinal, sangramentos, perfuração ou fístulas (comunicação com outros órgãos).

O tratamento, no caso de lesões mais evoluídas, pode incluir quimioterapia, radioterapia e cirurgias. Ainda nos estágios iniciais, o tumor pode ser curado a partir da remoção das lesões, em procedimento de polipectomia ou mucosectomia.