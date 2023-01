Preta Gil é internada em clínica no Rio de Janeiro

A cantora Preta Gil foi internada em uma clínica no Rio de Janeiro, na manhã de quinta-feira (5). De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal em off, a artista estaria acompanhada pelo marido, Rodrigo Godoy, e teria chegado ao local desmaiada em uma cadeira de rodas.

Em comunicado, a assessoria da cantora contou que ela está bem e segue realizando exames de rotina.

Motivo da internação desconhecido

A unidade de saúde não deu maiores detalhes sobre o motivo da internação, afirmando que não divulgará informações sem a autorização da paciente ou de seus familiares.

Em suas últimas publicações nas redes sociais, a artista não apresentava nenhum indício de problemas de saúde. Seu perfil no Instagram, inclusive, chegou a publicar a chamada de um programa que estreia nos próximos dias, e Gil participará.