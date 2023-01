Dennis Carvalho apresenta melhora e quadro infeccioso controlado, aponta boletim médico

O ator e diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, está com quadro infeccioso controlado, segundo boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (5). Dennis está internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde 26 de dezembro de 2022.

Ele foi hospitalizado em estado grave com septicemia - infecção generalizada no organismo provocada por microorganismos patogênicos como vírus, bactérias ou fungos.

O quadro clínico do ator teve melhora, com controle da infecção, segundo nota enviada pelo Hospital Copa Star ao portal g1.

"O Hospital Copa Star informa que o paciente Dennis de Carvalho continua internado sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar. Seu quadro clínico é melhor, sendo que o quadro infeccioso no momento está controlado", diz a nota.

Na última terça-feira (3), a atriz Deborah Evelyn, ex-mulher e amiga do ator, ressaltou que Dennis responde aos estímulos neurológicos e se mantém estável.

Dennis saiu da TV Globo em junho de 2022, após 47 anos na emissora como ator e diretor. Seu último trabalho foi a direção de um grande sucesso do teatro, o musical "Clube da Esquina - Os sonhos não envelhecem".