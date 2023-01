Vocalista do grupo Bokaloka sofre infarto em show e é levado ao hospital

O vocalista Renatinho, do grupo Bokaloka, sofreu um infarto durante um show no Rio de Janeiro e teve de ser levado às pressas a uma unidade de saúde. O caso ocorreu por volta das 22h30 dessa quarta-feira (4) no Bar do Zeca. Ele foi internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

As informações foram dadas pelo empresário Claudio Malagueta à colunista Fábia Oliveira, do Em Off. "Não deu tempo hábil de levar para um hospital particular, a gente tá tentando remover, mas, devido à gravidade do infarto, ele vai ter que fazer alguns procedimentos de angiologia para desobstruir as artérias de novo".

Após Renatinho passar mal, o filho de Arlindo Cruz, Arlindinho, assumiu os vocais para não deixar o público sem show, enquanto o cantor era atendido.

O empresário Malagueta, que está em Paris, já informou que deve retornar ao Brasil. Por enquanto, ele segue resolvendo as questões e tomando providências de longe.

Hospitalização em 2022

Em maio do ano passado, Renatinho havia sido hospitalizado novamente por um infarto após passar mal em um show da Bokaloka na França. Foi informado à época que ele precisaria por cirurgias.

O grupo de pagode vinha de uma série de apresentações intensas. Eles realizaram diversos shows tanto no Brasil quanto fora.