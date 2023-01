Orochi é liberado após ter sido preso por meio de operação da Polícia

O rapper Orochi foi liberado depois de prestar depoimento na madrugada desta quinta-feira (5). O cantor havia sido preso na quarta-feira (4) em Búzios, no Rio de Janeiro, após a polícia encontrar armas na residência dele, assim como comprimidos de ecstasy e maconha. As informações são da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Orochi havia sido levado pelos policiais após vídeos, expostos nas redes sociais, mostrarem amigos dele manuseando um fuzil dentro da residência do rapper.

O rapper permaneceu mais de 5 horas na 127ª Delegacia de Polícia, em Búzios, para prestar depoimento, e foi liberado por volta de 1h30.

Também foram presos dois seguranças que acompanham o cantor na viagem e são policiais militares. Eles tiveram de pagar fiança para serem liberados. Um deles era dono da arma e o outro era proprietário do veículo em que o equipamento estava.

Legenda: Fuzil apreendido na casa do rapper Orochi Foto: Divulgação / Polícia Civil do Rio de Janeiro

Apreensão de armas

Orochi concentra mais de 6,7 milhões de seguidores no Instagram, sendo uma das principais referências da cena do rap nacional.

A apreensão ocorreu em meio a uma operação da Polícia Civil e Militar, deflagrada depois de Orochi aparecer em imagem segurando um fuzil. O colunista Leo Dias detalhou ter sido apreendido:

Uma escopeta calibre 12;

Uma pistola calibre 9mm;

Um saco de comprimidos de ecstasy;

Maconha.

Apesar de Orochi não estar na residência durante as buscas, foi encontrado em lancha no alto-mar. Os agentes policiais tiveram apoio da Capitania dos Portos.

Preso por porte de drogas

Em julho de 2022, o rapper já tinha sido preso por porte de drogas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele estava dirigindo quando foi parado por policiais, que encontraram uma pequena quantidade de haxixe, crack e skank — um tipo de maconha mais forte.

Ele dirigia uma BMW X6 azul. Na ocasião, ele estava acompanhado de duas mulheres e um homem. Eles também foram levados à delegacia.

Orochi e os amigos foram detidos no 78º DP, mas saíram em liberdade após assinatura de um termo circunstanciado de porte de entorpecentes para consumo próprio.