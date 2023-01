Pedro Scooby atualiza fãs sobre estado clínico da filha: 'muito obrigada por todas as orações'

O surfista Pedro Scooby usou novamente as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (5), para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da filha recém-nascida, Aurora. Mais cedo o surfista já havia compartilhando um Storie emocionado sobre a condição clínica da pequena, dizendo ter sido "um dia difícil".

“Muito obrigada por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem, se Deus quiser em breve vamos para casa”, escreveu o ex-BBB na sua rede social.

O que tem Aurora, filha de Scooby e Cíntia

Aurora nasceu no dia 26 de dezembro de 2022 e segue internada na UTI. A filha de Scooby e Cíntia já passou por duas cirurgias desde o nascimento.

O casal não deu detalhes sobre quais seriam os problemas de saúde da pequena, apenas que ela estaria enfrentando dificuldades.

Legenda: Cíntia compartilha folha inédita com a filha e o marido Foto: Reprodução/Instagram

Na manhã desta quarta (4), Cíntia publicou uma foto inédita do surfista com a filha no colo e na legenda ela escreveu: "Eu amo vocês".