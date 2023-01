Pedro Scooby chora ao citar estado de saúde da filha: 'dia difícil para Aurora'

O surfista Pedro Scooby apareceu emocionado nos Stories do Instagram na tarde desta quarta-feira (4) ao falar sobre o quadro clínico da filha. Aurora nasceu no dia 26 de dezembro, passou por duas cirurgias e segue internada na UTI no Rio de Janeiro.

"Estou saindo aqui do hospital para resolver uma coisa e hoje tá sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta andou até mim e falou: 'Vou te dar esse tercinho benzido, para dar sorte para ela'", relatou.

Legenda: Surfista se mostrou preocupado com o estado de saúde da filha Foto: Reprodução

Foto inédita

Já na manhã desta quarta-feira, a modelo Cíntia Dicker, esposa de Pedro Scooby, publicou a primeira foto do surfista com a filha do casal récem-nascida, Aurora. Os dois estão no hospital na imagem, e o rosto da bebê não aparece. Na legenda, Cíntia escreveu: “Eu amo vocês”.

Pedro e Cíntia ainda não falaram publicamente sobre o problema de saúde que a filha tem.

Nos últimos dias, o surfista está envolvido em uma polêmica com a ex-esposa, Luana Piovani. Ela alega que o atleta está devendo parte da pensão dos filhos.