Pedro Scooby rebate acusações de Luana Piovani sobre pensão dos filhos: 'são minha prioridade'

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais, na noite dessa segunda-feira (3), para rebater as acusações feitas pela ex-mulher, a atriz Luana Piovani, sobre o pagamento da pensão dele aos filhos. Em um breve texto publicado, afirmou que não daria detalhes sobre o entrave e que tinha Dom, Bem e Liz, filhos do ex-casal, como prioridades.

"Meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado", escreveu ele sobre a repercussão do caso.

O posicionamento de Scooby veio logo após Piovani vir a público para expor o ex-companheiro, afirmando que ele estaria impondo condições para o pagamento integral da pensão das crianças. Os três pequenos vivem com Luana em Lisboa, mas passam temporadas com o pai regularmente.

No vídeo, Luana revelou que o dia do pagamento da pensão das crianças seria nesta terça (3), mas Scooby teria entrado em contato no dia anterior para informar o repasse apenas de uma quantia que considera, na análise dele, "justa".

"Claro que amanhã é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos. Ele esperou agora para dizer que vai pagar o que ele acha justo", alegou a atriz. Segundo ela, não será possível custear valores de aluguel da casa onde moram, empregadas e o motorista responsável pelo transporte das crianças.

Guarda na Justiça

No mesmo relato, Luana Piovani também pontuou que contratou duas pessoas para os cuidados dos três filhos, justamente porque só retorna do trabalho para casa às 20h. Esse, então, seria o motivo de mais gastos com eles atualmente.

"Não preciso de dinheiro dele, mas meus filhos precisam! Meus filhos têm direito ao mesmo nível de vida que sempre tiveram. Querem que mude de casa? Que mude de escola? Porque se mudar de casa tem que mudar de escola. Querem que meus três filhos fiquem sozinhos e cozinhem a sua própria comida até eu chegar?", questionou.

O tópico da guarda dos filhos ainda foi citado por Piovani e, conforme o relato dela, Scooby estaria contratando um advogado português para dar início aos trâmites para resolver a causa na Justiça.

"A gente vai ver como vai ser isso. Claro que vão tirar os meus órgãos do meu corpo para tirarem os meus filhos de mim", disse ela, também alegando acreditar na incapacidade do surfista de criar os filhos sozinhos.