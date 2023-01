Luana Piovani expõe conversa com Pedro Scooby em meio à polêmica sobre filhos

A briga pública entre Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou mais um capítulo na manhã desta terça-feira (3). A atriz resolveu publicar uma série de prints de conversas com o ex-marido, com quem tem três filhos, ainda com acusações de que ele se nega a pagar a pensão integral das crianças.

Nas mensagens, Luana pede para que Scooby faça o pagamento da quantia, mas ele não cita qual seria a incongruência no valor já repassado até então. Apesar disso, ainda pede para conversar com a artista.

"Você vai querer conversar comigo ou não?", questiona Scooby em uma das mensagens enviadas no aplicativo. "É o que estou fazendo agora. Quero saber quando entra o resto do dinheiro que falta da conta das crianças. Quero falar com meus filhos e só", respondeu Piovani.

Segundo o surfista, que continuou se comunicando com Luana, a intenção seria deixar toda a conversa entre eles formalizada. Anteriormente, Luana citou que Pedro Scooby contratou advogados portugueses para lidar com a causa relacionada aos filhos.

"Não tenho mais papo fofo contigo. Teu cartaz, tua festinha acabaram. Agora tudo escrito. E tudo mundo vai saber quem você é. O que faz e permite. E o quanto miserável e ingrato você", se exaltou a atriz nas mensagens.

Apesar disso, Scooby parece ter se mantido duro da posição. Na comunicação, continuou informando que a ex-esposa poderia falar com os filhos e ignorou a discussão iniciada por ela.

Legenda: Imagens foram publicadas em rede social Foto: reprodução/Instagram

"Deixa de bancar o esperto que você sabe que não preciso do seu porco dinheiro. Paguei suas contas até ontem, ingrato. Pensa pelo menos uma vez nos seus filhos", finalizou Piovani, encerrando também o conteúdo divulgado nas redes sociais.

Foto: reprodução/Instagram

Briga por pensão

O mais recente relato de Luana ganhou as redes na noite de segunda (2), quando ela divulgou o impasse entre ela e Scooby por meio de vídeo no Instagram.

Segundo ela, o surfista continua impondo condições para realizar o pagamento da pensão acordada com ela na Justiça. Em troca, a artista resolveu vir a público para expor a situação, alegando que ele também pretende pedir a guarda das crianças.

"A gente vai ver como vai ser isso. Claro que vão tirar os meus órgãos do meu corpo para tirarem os meus filhos de mim", disse ela no primeiro vídeo divulgado.