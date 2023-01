Dudu Camargo cita Maisa Silva ao falar de vítima de feminicídio no Ceará e é criticado

O apresentador do programa jornalístico "Primeiro Impacto", Dudu Camargo, recebeu inúmeras críticas nas redes sociais após citar o nome de Maisa Silva enquanto noticiava o feminicídio da jovem Itamara Eny, de 19 anos, encontrada morta no Interior do Ceará, na última segunda-feira (2).

Suspeitas da família apontam que a moça de 19 anos foi assassinada por conta de uma paixão não correspondida. Ao noticiar o caso, o apresentador resolveu citar o momento em que tentou demonstrar interesse por Maisa, em 2017, mas foi rejeitado pela atriz durante o "Programa Silvio Santos".

"Vocês imaginem se eu tivesse matado a Maisa? Não matei a Maisa. É... Se a pessoa não é correspondida, OK. Vida que segue. Não precisa matar como esse aí fez", declarou durante o jornal, transmitido pelo SBT.

Logo após a declaração ser veiculada ao vivo, internautas se chocaram com a comparação. "Um absurdo chamado 'Dudu Camargo', e o pior é saber que tem pessoas que defendem esse tipo de jornalista e jornalismo", apontou um dos tuítes da manhã na quarta-feira (4).

Caso de Itamara

Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, desapareceu na tarde do último sábado (31), após ser raptada do local de trabalho, no Centro de Morrinhos. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no domingo (1º), na Delegacia Municipal de Bela Cruz, e transferido para a Delegacia Municipal de Marco.

Após várias buscas, o corpo da vítima foi encontrado na tarde de quarta-feira (4) em um terreno no Distrito de Bom Princípio, em Morrinhos, com sinais de violência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que auxiliam nas investigações.

Os dois homens presos por participação na morte de Itamara foram autuados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) também pelos crimes de sequestro e cárcere privado para fins libidinosos e de estupro, além de homicídio qualificado por motivo fútil.