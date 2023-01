Quanto é o prêmio do BBB 23? Veja as mudanças ao longo das edições

Depois de 12 anos oferecendo aos participantes R$ 1,5 milhão como prêmio final, o Big Brother Brasil (BBB) anunciou, enfim, que vai aumentar a recompensa paga em dinheiro a quem vencer a edição do reality. Não se sabe ainda, porém, exatamente quanto o último brother ou a última sister vai levar para casa, uma vez que o prêmio será progressivo.

"Conforme o jogo anda, o prêmio aumenta junto", adiantou o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, nessa quarta-feira (4), garantindo que o prêmio será "o maior da história" do BBB.

Mas, afinal, quanto evoluiu, ao longo dos anos, o prêmio do principal reality show do Brasil? Saiba a seguir.

Histórico de premiações

R$ 500 mil

A primeira edição do BBB foi ao ar em 2002 e teve como primeiro vencedor o atual fisiculturista Kleber Bambam. À época, ele recebeu em sua conta bancária, após o programa, o valor de R$ 500 mil. Para fins de comparação, o valor é pouco mais da metade do que o economista Gil do Vigor, que nem chegou à final da edição 21, conseguiu apurar.

Também ganharam R$ 500 mil Rodrigo Cowboy (2002), Dhomini (2003) e Cida (2004).

Nas três primeiras edições, o segundo lugar recebia R$ 30 mil. Esse valor aumentou para R$ 50 mil entre as edições 4 e 7. Já o terceiro lugar recebia R$ 20 mil até a 5ª edição.

R$ 1 milhão

O salto de R$ 500 mil para R$ 1 milhão aconteceu no BBB 5, edição que transformou em milionário o ex-deputado federal Jean Willys, que está exilado na Espanha desde 2019 por ter sido ameaçado por grupos extremistas no Brasil.

Como Jean, quem também conquistou esse valor foram Mara (2006), Diego Alemão (2007), Rafinha (2008) e Max (2009). Nesse período, entre as edições 8 e 9, o segundo colocado passou a ganhar R$ 100 mil. Já o terceiro colocado recebeu R$ 30 mil nas edições 6 e 7 e R$ 50 mil na edição 8.

R$ 1,5 milhão

Foi a partir da décima edição do programa que o valor para o campeão passou para R$ 1,5 milhão, o que se manteve até a mais recente edição do reality, em 2022.

O primeiro brother que levou o prêmio para casa foi Marcelo Dourado (2010). Depois dele vieram: Maria (2011), Fael (2012), Fernanda Keulla (2013), Vanessa (2014), Cézar (2015), Munik (2016), Emily (2017), Gleici (2018), Paula (2019), Thelminha (2020), Juliette (2021) e Arthur Aguiar (2022).

O segundo lugar passou a ganhar R$ 150 mil e, o terceiro, continuou com R$ 50 mil.