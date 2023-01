BBB 23: nova função das estalecas e detalhes da decoração da casa são revelados

O apresentador do Big Brother Brasil (BBB) 23 Tadeu Schimidt revelou, nessa terça-feira (3), outra novidade da próxima edição do reality show: as estalecas devem ganhar uma nova função. Segundo ele, a moeda, tradicionalmente usada pelos participantes para comprar comida, poderá ser usada para adquirir outros itens além dos de insumos, como benefícios na disputa.

"Agora, as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar vantagens no próprio jogo? Só uma hipótese...", anunciou em uma chamada de divulgação do programa.

Nesta semana, o profissional já tinha anunciado outras informações, como a de que o valor do prêmio deve mudar e a de que o líder terá novos poderes.

NOVA DECORAÇÃO DA CASA

A cada edição da produção a casa ganha uma nova decoração, neste BBB 23 não será diferente. Também nessa terça-feira, o diretor da atração José Bonifácio, conhecido como Boninho, usou as redes sociais para revelar parte da composição do imóvel para a próxima edição do reality show.

No vídeo, é possível verificar detalhes do quarto do líder e de outras acomodações dos brothers. Ele também exibiu a área da piscina e objetos que compõe os ambientes do imóvel.

Na postagem, ele ainda marcou o apresentador do programa. "Tadeu Schimidt, já que você mostrou o passaporte, vou mostrar mais uns pedacinhos da casa mais vigiada do Brasil", escreveu o diretor na legenda da publicação.

DATA DE ESTREIA DO BBB 23

O Big Brother Brasil 23, reality show da TV Globo, estreia no dia 16 de janeiro de 2023. A primeira chamada do programa foi divulgada no dia 27 de dezembro, confirmando, mais uma vez, a apresentação de Tadeu Schmidt.

