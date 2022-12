BBB 23 terá nova versão da música-tema em ritmo de funk

O Big Brother Brasil terá mais uma mudança nesta edição, anuncia nesta quinta-feira (29). A tradicional música-tema do reality, 'Vida Real', ganhou uma nova versão.

A música de Paulo Ricardo faz parte da vinheta do programa desde a primeira edição. Na nova versão, especial para BBB 23, Ricardo faz parceria com o Dennis DJ e o grupo Funk Orquestra.

Dennis é fã do reality e já cantou para os participantes em festas das edições 18, 20 e 21 do BBB. 'Vida Real' é a adaptação em português da música 'Leef', tema oficial do primeiro Big Brother apresentado no mundo.

A nova versão foi anunciada nas redes sociais pelo apresentador Tadeu Schmidt. Ele apresentou a nova música e desafiou os fãs do programa a publicarem vídeos dançando a música na versão 'funk'.

O diretor do programa, Boninho, e o próprio Paulo Ricardo apareceram dançando a canção. Segundo Tadeu, vídeos dos internautas podem ser selecionados para exibição.

BBB 23

O BBB 23 estreia em 16 de janeiro de 2023. Uma das novidades já confirmadas é a dinâmica da Casa de Vidro. A estrutura, que confina alguns dos brothers em um espaço público, será instalada antes do início do jogo.

O programa deve ter dinâmicas tradicionais, como provas do líder, do anjo, bate-vota, resistência e as festas, segundo o gshow.

Ainda não há uma data oficial para a divulgação dos participantes. Entre os cotados para o próximo grupo Camarote, composto por famosos e famosas, estão nomes da música, da atuação e da redes sociais.