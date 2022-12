BBB 23: veja famosos cotados para entrar no Camarote do reality

Com a chegada das festas de fim de ano, os nomes para o Big Brother Brasil (BBB) 23, que estreia em janeiro, começam a ser especulados nos bastidores. A edição tem previsão de início no dia 16 de janeiro.

Nesse fim de semana, o diretor da atração, Boninho, deu um 'spoiler' da "casa mas vigiada" do Brasil, que está em fase final de obras: "Bateu vontade de dar uma espiadinha? Então vamos começar os spoilers? Só ficar de olho".

Entre os cotados para o próximo grupo Camarote, composto por famosos e famosas, estão nomes da música, da atuação e da redes sociais. As possíveis participações são especuladas pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Cotados do BBB 23

Vitão

Legenda: Vitão foi um dos finalistas da "Dança dos Famosos" neste ano Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Vitão, ex-namorado de Luísa Sonza, é um dos nomes cotados para entrar no camarote do BBB 23 na próxima edição. Neste ano, ele foi um dos finalistas da "Dança dos Famosos" do "Domingão com Huck".

Mariely Santos

Legenda: Mariely surgiu como uma das "Gêmeas Lacração", que ganharam fama junto a MC Loma Foto: Reprodução/Instagram

Outro nome é o de Mariely Santos, irmã gêmea de Mirella Santos. Ela surgiu como uma das "Gêmeas Lacração", que ganharam fama junto a MC Loma. Atualmente, ela é influenciadora digital.

Bruna Griphao

Legenda: Bruna é atriz e já participou de novelas da TV Globo Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Griphao, de 23 anos, é conhecida por atuar na TV desde criança e também pode ser um das participantes. Ela esteve "Avenida Brasil" em 2012 e em "Malhação" no ano seguinte. A novela mais recente na qual esteve foi "Nos Tempos do Imperador".

Vivi Wanderley

Legenda: Vivi é atriz, cantora e influencer Foto: Reprodução/Instagram

Vivi Wanderley é atriz, cantora e influenciadora digital. Ela tem 21 anos e possui mais de 14,5 milhões seguidores no Instagram e outros 13,4 milhões no TikTok. Nesse sábado (10), chamou atenção ao divulgar o clipe da música "Playground".

Laura Brito

Legenda: Laura trabalha na internet há quase 10 anos, quando lançou o canal "Laura Inspira" Foto: Reprodução

Mais uma possível participante é o de Laura Brito, influenciadora de 28 anos que trabalha na internet há quase 10 anos, quando lançou o canal "Laura Inspira", sobre customização de roupas. Atualmente, ela conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

Dora Figueiredo

Legenda: Dora tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e no Twitter Foto: Reprodução/Instagram

Dora Figueiredo é influenciadora digital e possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e no Twitter. Ela foi um dos destaques da Farofa da Gkay neste ano.

Sofia Santino

Legenda: Sofia é famosa por seus canais no TikTok e no YouTube Foto: Reprodução

Sofia Santino é tiktoker e já passa dos 6,7 milhões de seguidores na rede social. A recifense, que também foi para a Farofa da Gkay, tem três milhões de seguidores tanto no Instagram quanto no YouTube.