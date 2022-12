Pedro Paulo Rangel segue intubado e responde bem a tratamento; entenda quadro de saúde

O ator Pedro Paulo Rangel segue intubado e reage bem à medicação para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, nesta segunda-feira (12).

Uma médica responsável pelo tratamento do paciente disse ao jornal que a medicação está combatendo a infecção. Ele foi intubado no domingo (11).

Na última semana, Pedro Paulo chegou a ser transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto. Entretanto, após recomendação médica, acabou retornando ao tratamento intensivo no hospital para o efeito mais preciso da medicação.

Pedro Paulo Gurgel foi internado no início de novembro no Hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele trata os efeitos da doença pulmonar obstrutiva crônica, com a qual convive há 20 anos.

O artista foi diagnosticado com a doença no início dos anos 2000, como reflexo de anos de vício em cigarro, como revelou em entrevista ao jornal Extra, em outubro deste ano.

"Parei de fumar em 1988. Adotei uma vida saudável, aprendi a nadar, andava na praia... E em 2002 soube que estava doente. Eu não senti a doença, eu a descobri. É traiçoeira. Quando aparece, não tem mais chance", disse o ator na entrevista.