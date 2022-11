Ator Pedro Paulo Rangel posta foto após sair de CTI: ‘ainda sem previsão de alta’

O ator Pedro Paulo Rangel, 74, atualizou fãs e amigos sobre o estado de saúde, na tarde dessa segunda-feira (14), ao publicar foto nas redes sociais. Internado desde o início de novembro, o ator luta contra os efeitos de uma doença pulmonar obstrutiva crônica há 20 anos.

“Fora do CTI (Centro de Terapia Intensiva), mas ainda sem previsão de alta”, escreveu o ator, conhecido por papéis icônicos como o de Calixto, na novela ‘O Cravo e a Rosa’.

Legenda: O ator publicou foto atualizando fãs e amigos sobre o estado de saúde Foto: Reprodução/Instagram

Doença pulmonar

Pedro Paulo Rangel foi diagnosticado com a doença pulmonar no início dos anos 2000, como reflexo de anos de vício em cigarro, como revelou em entrevista ao jornal Extra, em outubro deste ano.

Pedro Paulo Rangel Ator Parei de fumar em 1988. Adotei uma vida saudável, aprendi a nadar, andava na praia... E em 2002 soube que estava doente. Eu não senti a doença, eu a descobri. É traiçoeira. Quando aparece, não tem mais chance.

Antes da atual manifestação da doença, o ator estava em cartaz no Rio de Janeiro com a peça “O ator e o lobo”, que teve temporada cancelada. “Ele está bem, porém impossibilitado de atividades físicas para plena recuperação”, disse comunicado do teatro.

Ao Extra, Pedro Paulo afirmou que a doença crônica nunca o havia impossibilitado de trabalhar. “Consigo levar a vida muito bem, desde que esteja medicado. Faço fisioterapia, atividades físicas com um personal... Se tem algo de que eu me arrependo profundamente é de ter começado a fumar.”