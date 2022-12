Estrela do BTS, Jin entra para o Exército e compartilha foto com cabelo raspado

O cantor Kim Seok-jin, uma das estrelas do grupo de k-pop BTS, iniciará o serviço militar, obrigatório para todos os homens do país, a partir desta terça-feira (13). O artista completou 30 anos, no dia 4 de dezembro, atingindo a idade máxima de adiamento para se alistar ao Exército.

Jin comparecerá ao centro de treinamento da 15ª Divisão, localizado em Yeoncheon, província de Gyeonggi. Após realizar atividades no campo de treinamento, ele será designado para outra unidade militar, onde servirá por 18 meses. No último domingo (11), o vocalista usou suas redes sociais para publicar uma foto onde aparece com os cabelos raspados.

Foto: Reprodução/ Instagram

O grupo emitiu um comunicado no Twitter ressaltando que "a cerimônia de entrada é um momento para ser observado apenas por militares e seus familiares", referindo-se a entrada dele no exército.

Em suas redes sociais, Jin também frisou o pedido para que os fãs evitem ir ao local onde ele se alistará. "Nossos armys (como são chamados os fãs do grupo), vocês não deveriam vir ao centro de treinamento. Há muitas pessoas além de mim, então pode ser lotado e perigoso", disse o cantor.

BigHit Music Empresa responsável pelo grupo "Devido à natureza do local, pedimos a sua compreensão de que não há espaço de espera separado para repórteres. A agência não poupará esforços e apoio contínuo até o dia em que Jin cumprir suas obrigações militares e retornar com boa saúde".

Serviço militar obrigatório na Coreia do Sul

Segundo a lei sul-coreana, homens de até 30 anos fisicamente aptos são obrigados a cumprir de 18 a 21 meses de serviço militar. No entanto, isenções especiais já foram concedidas para atletas e artistas que se destacam em certas competições internacionais.

O alistamento da Coreia do Sul interrompe a vida e a carreiras ou os estudos de jovens do sexo masculino, então a evasão de deveres militares ou a criação de isenções é uma questão sensível no País.

Projetos solo

Em junho deste ano, o BTS anunciou uma pausa nas atividades enquanto grupo. Na ocasião, a Hybe Labels explicou que o intervalo seria usado para os membros focarem nos projetos solo. No mês seguinte, julho, J-Hope lançou o primeiro álbum sozinho, o "Jack In The Box”.