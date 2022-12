BBB 23 tem primeira chamada divulgada; veja data de estreia

O Big Brother Brasil 23, reality show da TV Globo, estreia no dia 16 de janeiro de 2023. A primeira chamada do programa foi divulgada nesta terça-feira (27), com o apresentador Tadeu Schmidt.

No vídeo, publicado nas redes sociais, Tadeu aparece como corretor de imóveis da 'Big Corretora'. Respondendo a dúvidas de possíveis inquilinos no telefone, ele ressalta a área de lazer da casa e cita o tradicional 'jogo da discórdia'.

"Casa de temporada? Temos, sim, claro. E com área de lazer completa, piscina, academia, varanda. Vocês vão amar. A senhora se incomoda de dividir a casa com outras pessoas? Só mais uma coisinha: toda segunda-feira tem reunião de condomínio", diz o apresentador no vídeo.

Ainda não há uma data oficial para a divulgação dos participantes. Entre os cotados para o próximo grupo Camarote, composto por famosos e famosas, estão nomes da música, da atuação e da redes sociais.

Vitão, Mariely Santos, Silvero Pereira e Bruna Griphao estão entre os participantes especulados.

Neste ano, os participantes do BBB 22 foram divulgados em 14 de janeiro, e a edição estreou no dia 17.

Novidades do BBB 23

Uma das novidades já confirmadas é a dinâmica da Casa de Vidro. A estrutura, que confina alguns dos brothers em um espaço público, será instalada antes mesmo no início do jogo.

O programa deve ter dinâmicas tradicionais, como provas do líder, do anjo, bate-vota, resistência e as festas, segundo o gshow.

O diretor do programa, Boninho, publicou um vídeo que sugere uma mudança na equipe do programa, no último domingo (25). Os 'dummies', membros da produção que entram na casa para dinâmicas do reality, podem ser substituídos.

"Fim de ano chegando, hora de arrumar a casa… Momento para algumas despedidas", diz Boninho na legenda da publicação. Ele aparece dando um abraço de despedida em um dummy.