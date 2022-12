BBB 23 terá Casa de Vidro antes do início da edição, anuncia Boninho; saiba mais

O Big Brother Brasil 2023 ainda nem começou, mas as novidades da 23ª edição do reality show já estão sendo anunciadas. Dessa vez, a Casa de Vidro, que confina alguns dos brothers em um espaço público, será instalada antes mesmo no início do jogo.

A notícia foi anunciada na manhã desta sexta-feira (16), por meio de um tuíte da conta oficial do programa. Sem mais detalhes, a produção informou apenas que ela ocorrerá novamente, assim como em edições icônicas anteriores. No ano passado, ela foi responsável pela entrada dos participantes Larissa e Gustavo.

Veja a publicação:

Tadeu Schmidt no comando

Logo após o anúncio, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, brincou com a Casa de Vidro da nova edição. "Casa de Vidro? Como que é? Até o Louro Mané quer participar? Falta só um mês para a estreia, espera aí que eu tenho que correr", disse em vídeo divulgado pela TV Globo.

A estreia do BBB 23 está prevista para o dia 16 de janeiro de 2023, mas detalhes sobre como funcionará a nova edição ainda não foram divulgados. Até então, nomes como Silvero Pereira, Dora Figueiredo e Vanessa Lopes foram alguns dos especulados como participantes.