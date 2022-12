Silvero Pereira está reservado para o BBB 23, diz jornal

O ator cearense Silvero Pereira está reservado pela TV Globo para participar do Big Brother Brasil (BBB) 23, de acordo com o jornal Extra. Ele aguarda decisão final da direção, e o martelo deverá ser batido no início do próximo ano. A estreia do reality show está marcada para o dia 16 de janeiro.

Grande fã do BBB, o entusiasmo do ator pelo programa global chamou atenção dos olheiros responsáveis pela escalação do Camarote.

Nos Stories, Silvero, que é colunista do Diário do Nordeste, não confirmou nem negou a participação no programa. Nesta terça-feira (13), ele mostrou que está de férias em um hotel em Pernambuco.

Com 40 anos, Silvero fez sucesso em 2022 na pele do personagem Zaquieu, em “Pantanal”. No início deste mês, Silvero anunciou nas redes sociais que comprou a casa própria, no Eusébio.

Famosos no BBB

O colunista do Metrópoles Léo Dias também já anunciou alguns nomes de famosos dados como certos no BBB 23.

De acordo com ele, nomes como o cantor Vitão, a influencer Mariely Santos, a atriz Bruna Griphão, Vivi Wanderley, Laura Brito e Dora Figueiredo são alguns dos nomes cotados pela produção do reality.