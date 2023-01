BBB 23: Dani Calabresa e Paulo Vieira têm quadros confirmados

O BBB 23 manterá os quadros Big Terapia e CAT BBB, comandados pelos humoristas Paulo Vieira e Dani Calabresa, respectivamente. A informação foi confirmada pela TV Globo nesta segunda-feira (2).

A 23ª edição do Big Brother Brasil estreia em 16 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt. Assim como o apresentador, Paulo Vieira e Dani Calabresa integraram o programa em 2022.

Calabresa assumiu o comando do CAT BBB, antes apresentado pelo humorista Rafael Portugal. Na "Central de Atendimento ao Telespectador", que era exibida às terças-feiras, a humorista traz solicitações divertidas do público e faz piada com os assuntos mais comentados da casa.

Dani, que repercutiu nas redes sociais por fazer imitações dos participantes do BBB 22, disse que fazer parte do Big Brother é muito especial.

Dani Calabresa Humorista e atriz É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Eu realmente sou fã do Big Brother Brasil! Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone do CAT BBB

O público pode enviar mensagens de áudio com reclamações ou dúvidas divertidas para o CAT via WhatsApp, no número (21) 99821-2619.

No Big Terapia, quadro lançado na última edição, Paulo Vieira "analisa" o comportamento dos brothers que saíram do programa como em uma sessão de terapia. O quadro era exibido às quarta-feiras, com o humorista diante do eliminado da semana.

O humorista ressaltou que a participação no programa foi um divisor de águas na sua carreira. “O BBB abriu muitos caminhos para a minha criação, para o escoamento da minha criatividade. E é muito legal porque, como o ‘Big Terapia’ é um quadro sem personagem, em primeira pessoa, isso permite que o público de casa conheça um pouco mais de mim também", disse.

BBB 23

O BBB 23 estreia em 16 de janeiro. Uma das novidades já confirmadas é a dinâmica da Casa de Vidro. A estrutura, que confina alguns dos brothers em um espaço público, será instalada antes do início do jogo.

Nesta segunda, mais novidades foram anunciadas. O valor do prêmio passará por mudança e o líder da semana pode ter novos poderes.

O programa deve ter dinâmicas tradicionais, como provas do líder, do anjo, bate-vota, resistência e as festas, segundo o gshow.

Ainda não há uma data oficial para a divulgação dos participantes. Entre os cotados para o próximo grupo Camarote, composto por famosos e famosas, estão nomes da música, da atuação e da redes sociais.