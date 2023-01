BBB 23 revela novidades sobre prêmio em nova chamada; veja quando começa

A nova chamada do Big Brother Brasil 23 trouxe novidades para o público: o prêmio que vai mudar durante o programa e novos poderes para o líder da semana. As informações foram divulgadas pelo apresentador Tadeu Schmidt em vídeo divulgado nesta segunda-feira (2).

As especulações sobre as novidades da edição já haviam circulado nas redes sociais nas últimas semanas. Entretanto, a mudança no valor do prêmio foi, agora, comunicada ao público oficialmente.

Assista ao vídeo:

"Já já a gente vai conhecer aquela casa maravilhosa. Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro, reformado, novo confessionário, tudo novo", disse Tadeu, fazendo referência às alterações na casa, feitas a cada novo ano.

Apesar de citar o prêmio, o valor oficial ainda não foi revelado, muito menos como ele será alterado ao longo do confinamento. "Tem que se dedicar, disputar, lutar para ser anjo, lutar para ser líder", alertou o apresentador.

Data de estreia

O Big Brother Brasil 23, reality show da TV Globo, estreia no dia 16 de janeiro de 2023. A primeira chamada do programa foi divulgada no dia 27 de dezembro, confirmando, mais uma vez, a apresentação de Tadeu Schmidt.