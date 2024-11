Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de novembro

A Lua chega ao signo de Gêmeos, movimentando a comunicação, as trocas de ideias e revelando verdades que estavam ocultas. Este é um dia de descoberta, mas também de cautela. Informações importantes podem surgir, trazendo clareza sobre algo que você está vivendo. No entanto, a energia de Gêmeos pede atenção ao excesso de estímulos. Respire fundo, organize seus pensamentos e use a curiosidade para entender o que realmente importa. Seja estratégico com suas palavras, pois elas podem ter mais impacto do que o esperado.

Signo de Câncer hoje

Este é um dia de introspecção e observação. As revelações podem vir de sonhos, intuições ou situações inesperadas que o convidam a olhar para dentro. Reflita sobre o que precisa ser transformado, especialmente em relação às suas emoções e crenças internas. Confie no seu instinto, mas evite agir sem antes processar o que sente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.