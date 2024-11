Influencer cearense arma rede no Arco de Nossa Senhora de Fátima, em Sobral

O influenciador digital e humorista Jocelio Fortal chamou atenção durante sua passagem por Sobral, neste fim de semana. O cearense armou uma rede no Arco Nossa Senhora de Fátima, conhecido como "Arco do Triunfo" da cidade.

"Eu já vim preparado, já trouxe a rede. Eu tenho uma corda de 200 metros, amarrei ao redor das colunas, de um lado e do outro, me deitei e meu amigo gravou tudo", conta.

O descanso na rede armada no Arco ocorreu na sexta-feira (15), momentos antes do humorista ir para uma festa no município, e de forma breve, uma vez que o Arco é monumento histórico de Sobral.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Jocelio ganha repercussão nas redes sociais por armar uma rede em locais inusitados. O cearense conta que, para onde vai, já leva o objeto popular do Estado.

"Armei dentro do ônibus, metrô, dentro do Castelão. Armei na UPA, dentro do cinema para assistir filme", conta.

Ele ressalta que a brincadeira é apenas uma forma de destacar o costume do Nordeste e que é "cearense raiz".