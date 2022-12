Influenciador cearense arma rede em cinema em Fortaleza para assistir 'Avatar': 'filme muito longo'

Armar uma rede parece uma boa ideia para muitos cearenses. O artefato, patrimônio da cultura local, está bastante presente na rotina dos que moram no Ceará. A criatividade do influenciador digital e humorista Jocelio Fortal, no entanto, foi além. Ele decidiu armar uma rede na sala de cinema de um shopping no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza, enquanto assistia ao filme 'Avatar: O Caminho da Água'.

A imagem viralizou e teve mais de 112 mil curtidas em uma página de humor no Instagram nesta terça-feira (27).

Nada de poltrona confortável ou sofá reclinável para curtir o longa com mais de 3 horas de duração. Diversos telespectadores da sala apoiaram a ideia de Jocelio.

"Tem que juntar o útil ao agradável. O filme é ótimo, mas muito longo. Então, tive a ideia de levar a rede para o cinema. Quando entrei [na sala] e comecei a armar a rede, a reação do povo foi sensacional. 'Como eu nunca pensei nisso antes?', 'Valha, meu Deus, isso é uma sala VIP?'", contou o humorista.

"As pessoas começaram a comentar, disseram para levar um cafezinho, um cuscuz, sugeriram também uma rede de casal lá no fundo. As pessoas bateram palma no final quando eu estava saindo e tudo foi tudo muito engraçado mesmo. Teve gente que olhou duas, três vezes para poder entender o que era aquilo que eu estava fazendo", comentou sobre o momento compartilhado milhares de vezes na web.

Nos comentários da publicação, seguidores se divertiram com a criatividade do influencer. "No começo, todo mundo 'mangando', no final, todo mundo com inveja"; "Esqueceu só o ventilador"; "Lançou tendência, que as salas de cinema absorvam a ideia", brincaram alguns internautas.

Vídeos que destacam costumes do Nordeste

O cinema não foi o único lugar curioso que o cearense decidiu armar uma boa rede. Arena Castelão, terminal de ônibus, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e academia viraram cenários para os vídeos de Jocelio. Ele conta que levou o artefato até para o local de prova do Enem para não perder o horário do exame.

Legenda: O vídeo na academia atingiu a marca de mais de 2 milhões de visualizações no TikTok Foto: Arquivo Pessoal

O influenciador, que possui mais de 22 mil seguidores no TikTok e 12 mil no Instagram, comemora a receptividade do público com os vídeos de humor que valorizam os costumes do Nordeste.

"Sou bem nordestino, a ideia é representar o nosso Ceará. Eu tento juntar o humor com a crítica. Tive a ideia de armar a rede em locais bem populares. Fico pensando: 'como seria se tivesse uma rede armada ali?', 'como seria o nordestino se ele pudesse ficar à vontade?', coisas que as pessoas não imaginam, eu tento fazer algo diferente, inusitado", finalizou.