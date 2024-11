Que horas começa o Miss Universo 2024? Veja horário e como assistir neste sábado (16)

A final do Miss Universo 2024 acontece na Cidade do México, neste sábado (16). Representantes de diferentes países disputam a sucessão do título, que atualmente pertence a Sheynnis Palacios, da Nicarágua.

O concurso começa a ser exibido a partir das 21h30 (horário de Brasília) deste sábado (16), com transmissão ao vivo pelo YouTube, por meio do canal oficial do concurso e do canal oficial da emissora mexicana Telemundo.

A apresentação do evento ficará sob comando dos atores Jacqueline Bracamontes e Danilo Carerra.

A modelo pernambucana Luana Cavalcante é a representante do Brasil na disputa, com mais de 100 candidatas de todo o mundo.

QUE HORAS COMEÇA E ONDE ASSISTIR?

A partir das 21h30, ao vivo pelo canal do YouTube, oficial do concurso.