BBB 23 terá quadro de ilustradora com momentos icônicos da edição

O BBB 23 terá um quadro especial para mostrar, de forma ilustrada, os diálogos mais empolgantes, as brigas e até as festas do programa. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (28), junto com o nome de quem vai comandar a novidade: a ilustradora Rafaella Tuma.

Empolgada com a estreia, Rafaella já declarou que é fã e espectadora assídua do reality show. "Eu amo conversar sobre o reality na roda de amigos, amo os memes que surgem, as figuras que vamos montando com os participantes, as reviravoltas, as torcidas mudando de lado", disse, no material divulgado pela produção.

Formada em Design Gráfico, Rafaella também é graduada em Administração e Marketing. Trabalhando com arte digital há mais de 10 anos, ela passou, em abril de 2022, a adaptar as próprias ilustrações para vídeos curtos nas redes.

Detalhes em ilustração

Agora, no BBB 23, ela promete ficar atenta a todos os detalhes do programa para se inspirar e gerar conteúdo de discussão para quem assiste o reality.

Veja o primeiro vídeo feito para a edição:

"Se tem um lugar de onde eu vou conseguir extrair material, é dessa casa! Poderia ficar horas citando situações que ficariam hilárias em animação", revelou.

Além disso, ela pontua, a liberdade criativa concedida pela produção tem sido crucial no objetivo dela no programa. "Minha missão é fazer o espectador sorrir. Tenho certeza de que essa junção de animações e BBB vai ser o puro suco do entretenimento brasileiro", finaliza sobre a questão.