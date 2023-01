BBB 23: Pagará 'maior prêmio da história' e valor aumentará ao longo do jogo

O apresentador do Big Brother Brasil (BBB) 23 Tadeu Schimidt revelou, nessa quarta-feira (4), que a edição do reality show deste ano deve pagar o 'maior prêmio da história' da TV Globo. Segundo ele, o valor ainda será progressivo, aumentando ao longo do jogo.

"Tá todo mundo contando os dias para viver a casa mais desejada do Brasil. Ainda mais dessa vez com tantas novidades, uma delas é o próprio prêmio. Vai ser o maior prêmio da história", disse em uma nova chamada de divulgação.

O profissional não revelou qual será a quantia exata, mas explicou que a grande novidade é que ele não será fixo, o valor aumentará conforme o desempenho dos participantes na competição.

"Quanto? Nem que eu quisesse poderia responder. Só dá para responder depois, que conforme o jogo anda o prêmio aumenta junto. Gostou? Daqui a pouco eu volto com mais spoilers", finalizou.

Esta não foi a primeira vez que Tadeu Schmidt mencionou a mudança da premiação. No início desta semana, ele já havia insinuado que o prêmio final poderia ser superior ao R$ 1,5 milhão pago nas últimas edições.

Na terça-feira (3), o apresentador também adiantou que as estalecas devem ganhar uma nova função. Conforme explicou, a moeda, tradicionalmente usada pelos participantes para comprar comida, poderá ser usada para adquirir outros itens além dos de insumos, como benefícios na disputa.

NOVA DECORAÇÃO DA CASA

A casa do BBB 23 ainda não foi revelada, mas a Globo divulgou, também nessa quarta-feira, que ela terá temática viagens. A residência oficial do reality show será inspirada em destinos que vão de paisagens naturais e urbanas a passeios em "outra dimensão". Nas redes sociais, o diretor do reality show, José Bonifácio, conhecido como Boninho, revelou parte da composição do imóvel.

No vídeo, é possível verificar detalhes do quarto do líder e de outras acomodações dos brothers. Ele também exibiu a área da piscina e objetos que compõe os ambientes do imóvel.

DATA DE ESTREIA DO BBB 23

O Big Brother Brasil 23, reality show da TV Globo, estreia no dia 16 de janeiro de 2023. A primeira chamada do programa foi divulgada no dia 27 de dezembro, confirmando, mais uma vez, a apresentação de Tadeu Schmidt.

