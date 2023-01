Após fala de Victor Hugo, Hadson Nery confirma vontade de beijar brother durante BBB 20

O ex-BBB Victor Hugo, 28 anos, afirmou ter sido perseguido pelo participante Hadson Nery durante o reality, na edição de 2020. A declaração foi dada em entrevista ao podcast PodDarPrado, da influenciadora Gabi Prado, e o vídeo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (4).

Hugo disse que o colega de confinamento quis beijá-lo durante as festas. Após declaração, o influenciador Hadson Nery se pronunciou, confirmando a fala de Victor Hugo.

“O Hadson queria me beijar, ele me perseguia nas festas querendo me beijar. Ele dizia: ‘Vamos fazer história, vamos ser os primeiros a dar um beijo na boca’, e eu falava: ‘Hadson, deixa de onda’. Ele falava direto, e tinha um ship aqui fora chamado ‘Vihadson’”, disse.

Além de confirmar, Hadson lamentou terem participado de edição com 'mimimi' e 'hipocrisia'. “Vitor Hugo, meu amigo, você tem razão. Contra fatos não há argumentos, foi verdade, sim, gente. É verdade, sim. Pena que a hipocrisia, o mimimi das fadas, né?", escreveu.

Hadson Nery Ex-BBB "E você, meu amigo Victor Hugo, você não percebeu isso antes, porque se você tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas ao dar um selinho, ao dar um beijo lá dentro do reality, entendeu? Porque estavam pichando a gente de tanta coisa, que até você que tinha sua causa, tinha a sua pauta e as fadas engoliram, né?”.

“Eu vou falar pra vocês uma coisa, pra finalizar de vez, se eu pego na minha edição o Gil do Vigor, aí vocês iam ver o que era a cachorrada. Tu deu azar, Gil! Eu também dei azar”, concluiu.