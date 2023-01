Decoração da casa do BBB 23 será inspirada em viagens e paisagens naturais

A casa do Big Brother Brasil (BBB) 23 ainda não foi revelada, mas a Globo divulgou nesta quarta-feira (4) que ela será da temática viagens. A residência oficial do reality show será inspirada em destinos que vão de paisagens naturais e urbanas a passeios em "outra dimensão".

A decoração da sala, ponto de encontro dos confinados, será decorada com itens que remetem ao planejamento de uma viagem: bússola, mapa, globo terrestre, rosa-dos-ventos, além de lembranças de diversos lugares.

"Os mais habilidosos poderão aproveitar o espaço e sua visibilidade para planejar, também, a melhor estratégia para chegar ao primeiro lugar da competição que, este ano, terá um incentivo a mais, pagando o maior prêmio da história do Big Brother Brasil", revelou a emissora.

BBB 23

O BBB 23 estreia no próximo dia 16 de janeiro, com o grupo Camarote e o grupo Pipoca. A edição está repleta de novidades, como o retorno da Casa de Vidro instalada fora da "casa mais vigiada" do Brasil'.

Além disso, o prêmio final passará por mudanças ao longo da temporada. Os participantes também terão novos poderes e as estalecas aumentarão o poder de compra daqueles que as mantiverem.