Conheça Paul Mescal, ator apontado como novo affair da atriz Angelina Jolie

A atriz Angelina Jolie, de 47 anos, e o ator Paul Mescal, 26, foram vistos tomando café juntos em Londres, na Inglaterra, e alguns registros do encontro foram motivos suficientes para o início dos rumores sobre uma relação amorosa entre os dois artistas.

Segundo um perfil de fã-clube do ator, conhecido por publicar fotos de vários momentos da rotina dele, os dois teriam saído juntos logo após a atriz assistir a uma peça de teatro estrelada por Mescal. Na ocasião, ela estava na companhia da filha Shiloh Pitt.

Após a repercussão das fotos, os rumores de affair se tornaram mais fortes, justamente pela história recente de que ele teria se separado da noiva, a cantora Phoebe Bridgers.

Quem é Paul Mescal?

Paul Mescal concluiu a graduação em artes dramáticas em Dublin, Irlanda, ainda em 2017. De lá, seguiu para os palcos do teatro e participou de peças como "O Grande Gatsby" e "The Lieutenant of Inishmore", do diretor Martin McDonagh.

Legenda: Paul e Angelina não comentaram os rumores até então Foto: reprodução/Instagram

Mas o trabalho de maior respaldo até então na carreira de Mescal é a série 'Normal People', pela qual foi indicado ao Emmy de melhor ator em série limitada ou telefilme e venceu o BAFTA TV de melhor ator.

Além disso, participou de filmes como 'A Filha Perdida', lançado pela Netflix, pelo qual recebeu três indicações ao Oscar, e 'Aftersun', da diretora Charlotte Wells, eleito como melhor filme de 2022 pelo jornal britânico The Guardian.

Atualmente no teatro, Paul Mescal está em cartaz na capital inglesa, encenando o clássico 'Um bonde chamado desejo', de Tennessee Williams.